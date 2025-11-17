В Ленобласти обновили участок трассы Санкт-Петербург — Приозерск

«Проведенный ремонт имел важное значение для обеспечения безопасности и комфорта тысяч автомобилистов Ленинградской области и Всеволожского района в частности, поскольку этот участок дороги отличается высокой интенсивностью движения — почти 30 тысяч транспортных средств в сутки. Теперь здесь ровные, а главное, безопасные дороги, это крайне важно для активно развивающихся Бугров», — сказал заместитель руководителя «Ленавтодора» Никита Степанов.