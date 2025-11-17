В Ленобласти обновили участок трассы Санкт-Петербург — Приозерск

Участок трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск во Всеволожском районе Ленинградской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Работы провели на отрезке протяженностью более 3,5 км. Он расположен между улицей Шоссейной в городе Бугры и пересечением с дорогой Юкки — Кузьмолово. Там заменили асфальт и автобусные остановки, привели в порядок обочины и кюветы, нанесли разметку и смонтировали дорожные знаки.
«Проведенный ремонт имел важное значение для обеспечения безопасности и комфорта тысяч автомобилистов Ленинградской области и Всеволожского района в частности, поскольку этот участок дороги отличается высокой интенсивностью движения — почти 30 тысяч транспортных средств в сутки. Теперь здесь ровные, а главное, безопасные дороги, это крайне важно для активно развивающихся Бугров», — сказал заместитель руководителя «Ленавтодора» Никита Степанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.