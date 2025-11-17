Ричмонд
В Самаре отменили концерт Олега Майами

Самарцы переживают из-за оплаты несостоявшегося концерта.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре отменили концерт певца Олега Майами. н должен был состояться в начале октября. Артист признался, что гастроли перенесли из-за низкого спроса.

В социальных сетях поклонники певца переживают из-за возврата средств за купленные билеты. На официальной странице Олега Майами нет информации об отмене и возврате денег. Однако артист честно признался, что не смог собрать регионы.

— В этом году мы планировали тур, но слишком поздно поняли, что еще не время. Мне не удалось собрать регионы, — отметил Олег.

Самарцы переживают, что не смогут получить обратно. По данным экспертов, вернуть потраченные средства поклонники могут после обращения к организатору мероприятия.