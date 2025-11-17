Ричмонд
Разметка с эффектом взлетной полосы появится на опасном повороте под Минском

Под Минском появится необычная светящаяся разметка на дороге.

Источник: Комсомольская правда

Разметка с эффектом взлетной полосы появится на опасном повороте под Минском. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.

Первый заместитель начальника ГАИ Министерства внутренних дел Андрей Гаркуша обратил внимание, что в 2025 году было освещено около 115 пешеходных переходов. Он уточнил, что именно на них делается основной упор. Гаркуша уточнил, что не оставляют без внимания и аварийно-опасные участки автодорог:

— Госавтоинспекция вносит регулярно инновации, предложения представителям власти по усовершенствованию дорожных условий. Можно увидеть сегодня в Могилевской области, город Чаусы, а также в Березинском районе Минской области «умные» пешеходные переходы.

В эфире телеканала отметили, что один «умных» переходов находится под Дзержинском.

Речь идет не просто про зебру — система зажигает персональную взлетную полосу, а также предупреждает водителей за сотню метров.

Заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Дмитрий Христовский пояснил, что названный комплекс устанавливается в местах аварийности, связанных с наездом на пешеходов.

— В настоящее время на территории Минской области установлено три таких умных пешеходных перехода, — уточнил замначальника.

Христовский добавил, что последний подобный комплекс был установлен в 2025 году на автодороге М4, 105-й километр вблизи города Березино. И подчеркнул: и далее будет продолжено устройство таких пешеходных переходов.

«На трассе Р65 в Минской области появится еще одна светящаяся разметка с эффектом взлетной полосы на опасном повороте», — уточнили в эфире СТВ.