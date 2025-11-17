Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатные медосмотры пройдут в Краснодаре с 17 по 21 ноября

Жители Краснодара смогут пройти бесплатные профилактические медосмотры.

Источник: Минздрав Краснодарского края

В Краснодаре с 17 по 21 ноября пройдет акция, в ходе которой жители смогут бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр. Услуги предоставляет мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».

Мобильный комплекс будет работать в краевой столице с 17 по 21 ноября. Проверить состояние своего здоровья можно будет:

17 ноября — ул. Средняя, 82/8;

19 ноября — ул. Генерала Карнилова, 9, к. 1;

20 ноября — ул. Заполярная, 39, к. 1;

21 ноября — ул. Валерия Вишневецкого, 9.

В рамках скринингового осмотра каждый желающий сможет оценить работу своего сердца и легких, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, а также измерить индекс массы тела. Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.