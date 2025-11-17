Бесплатные медосмотры пройдут в Краснодаре с 17 по 21 ноября

В рамках скринингового осмотра каждый желающий сможет оценить работу своего сердца и легких, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, а также измерить индекс массы тела. Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.