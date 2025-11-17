Бесплатные медосмотры пройдут в Краснодаре с 17 по 21 ноября

В Краснодаре с 17 по 21 ноября пройдет акция, в ходе которой жители смогут бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр. Услуги предоставляет мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».
Мобильный комплекс будет работать в краевой столице с 17 по 21 ноября. Проверить состояние своего здоровья можно будет:
17 ноября — ул. Средняя, 82/8;
19 ноября — ул. Генерала Карнилова, 9, к. 1;
20 ноября — ул. Заполярная, 39, к. 1;
21 ноября — ул. Валерия Вишневецкого, 9.
В рамках скринингового осмотра каждый желающий сможет оценить работу своего сердца и легких, узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, а также измерить индекс массы тела. Для прохождения медосмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.