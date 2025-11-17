Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске открылось альцкафе «Незабудка» для пожилых с деменцией

Сейчас такие клубы работают во многих городах страны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начало работу альцкафе «Незабудка» — специальное пространство для поддержки семей, где пожилые родственники страдают деменцией. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.

— Основная задача кафе — помочь в социализации людей с деменцией, улучшить их эмоциональное состояние и оказать поддержку их близким, — уточнили в пресс-службе министерства.

Проект «Незабудка» был впервые организован в Москве в 2018 году. Сейчас такие клубы работают во многих городах страны, включая Санкт-Петербург, Красноярск и Калининград.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что большинство жителей Иркутска поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Наиболее активно идею поддерживают женщины и молодежь младше 35 лет.