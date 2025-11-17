В Иркутске открылось альцкафе «Незабудка» для пожилых с деменцией

В Иркутске начало работу альцкафе «Незабудка» — специальное пространство для поддержки семей, где пожилые родственники страдают деменцией. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.
— Основная задача кафе — помочь в социализации людей с деменцией, улучшить их эмоциональное состояние и оказать поддержку их близким, — уточнили в пресс-службе министерства.
Проект «Незабудка» был впервые организован в Москве в 2018 году. Сейчас такие клубы работают во многих городах страны, включая Санкт-Петербург, Красноярск и Калининград.
