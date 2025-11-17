Jeune Afrique: Россия нашла нового союзника в Африке

Историческая дружба
Jeune Afrique обратил внимание на «тесные военные отношения» двух стран в ноябре, после того как Россия безвозмездно передала вооруженным силам Уганды военную технику на 53 млн долларов. Москва отправила Кампале вооружение, инженерное оборудование, а также выделила средства на возведение ангаров для их техобслуживания и ремонта, пишет RTVI.
Президент Уганды Йовери Мусевени, который занимает пост главы государства с 1986 года, назвал подарок Кремля «полезной военной поддержкой», а отношения между государствами — «исторической дружбой между двумя народами».
Дипломатические отношения между странами были установлены в 1962 году. Сейчас между Угандой и Россией действует договоренность о военно-техническом сотрудничестве. Соглашение предусматривает поставки вооружения и его обслуживание.
Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров уточнил, что за последние 15 лет Москва отправила в Кампалу значительный объем техники и оружия, в том числе вертолеты Ми-28, истребители Су-30, противотанковые ракеты «Корнет», в военных вузах России учатся будущие офицеры армии Уганды, специалисты в сфере кибербезопасности.
Наджаров считает, что утверждение Jeune Afrique о том, что Уганда и Россия стали ближайшими союзниками в Африке, не соответствует действительности и является дутой «сенсацией». Эксперт объяснил, что Кремль не имеет «животрепещущих стратегических интересов» в восточной части африканского континента, в отличие, к примеру, от Мали, Буркина-Фасо и ЦАР, где присутствуют военные из РФ.
Наджаров добавил, что сотрудничество двух стран имеет высокий потенциал, причем не только в военно-технической области, но и в торговле. «Понятное дело, что западным товарищам это всё не нравится», — сказал он в беседе с RTVI.
Интересы России в Уганде
Африканист, кандидат политических наук Наталья Пискунова объяснила, что экономический интерес России в Уганде касается добычи полезных ископаемых. По мнению эксперта, на территории африканской страны имеются запасы урана, палладия, платины, золота и алмазов, в том числе используемых в лазерных технологиях, что может привлекать российских инвесторов.
Кроме того, Уганда может стать использоваться российскими предпринимателями как логистическая база на африканском континенте. Пискунова отметила, что фактически Уганда уже стала транзитной точкой, соединяющей северо-восточные и центральные страны Африки. «Уже есть проекты китайских строительных компаний по прокладке и расширению автомобильных трасс для перевозки грузов из портов Кении через Уганду и ДР Конго в морские порты стран Южной и Западной Африки именно транзитом через Уганду», — уточнила собеседница RTVI.
Африканист отметила, что Россия и Уганда также могут реализовывать совместные проекты в сельскохозяйственных и энергетических отраслях.
Александр Наджаров добавил, что пока экономическое сотрудничество двух стран не развивается соответствующе потенциалу: инициативы не трансформируются в реальные проекты. Он напомнил, что президент Уганды ранее заверял, что Москва будет строить атомную электростанцию и участвовать в добыче фосфатов на территории страны, но до сих пор предложения не были реализованы на практике.