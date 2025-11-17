Jeune Afrique: Россия нашла нового союзника в Африке

Уганда стала новым союзником России в Африке. Об этом, как о сенсации, сообщило издание Jeune Afrique, редакция которого располагается в Париже. В материале новостного журнала отмечается, что отношения двух стран в основном формируются в военно-технической сфере. О том, как на самом деле развивается партнерство России и Уганды и его перспективах, рассказало RTVI.