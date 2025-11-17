Белстат: реальные денежные доходы белорусов увеличились на 10,2%

По информации профильного комитета, в общем объеме денежных доходов большую часть традиционно занимает оплата труда, ее доля составляет 66,4%.
Что касается выплат пенсии, пособия, стипендии и других трансфертов, то их доля составляет 21,9%.
Доходы от предпринимательской и другой деятельности занимают 7,3% в общем объеме доходов белорусов, а от собственности — 4,4%.
В Белстате уточнили, что статистика представлена с учетом вычета налогов, сборов и взносов и скорректирована на индекс потребительских цен на товары и услуги.
По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в республике в сентябре составила 2746,4 рубля.
В августе этот показатель был на уровне 2762,7 рубля — то есть за месяц она стала меньше на 16,3 рубля.