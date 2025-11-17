Ричмонд
Белстат: реальные денежные доходы белорусов увеличились на 10,2%

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-сентябре этого года составили 110,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщается в в официальном Telegram-канале Белстата.

Источник: Sputnik.by

По информации профильного комитета, в общем объеме денежных доходов большую часть традиционно занимает оплата труда, ее доля составляет 66,4%.

Что касается выплат пенсии, пособия, стипендии и других трансфертов, то их доля составляет 21,9%.

Доходы от предпринимательской и другой деятельности занимают 7,3% в общем объеме доходов белорусов, а от собственности — 4,4%.

В Белстате уточнили, что статистика представлена с учетом вычета налогов, сборов и взносов и скорректирована на индекс потребительских цен на товары и услуги.

По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в республике в сентябре составила 2746,4 рубля.

В августе этот показатель был на уровне 2762,7 рубля — то есть за месяц она стала меньше на 16,3 рубля.