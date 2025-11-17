Свыше 94 миллионов рублей выделят на помощь бездомным животным в Крыму

Как сообщила председатель комитета по экологии и природным ресурсам, депутат Государственного Совета Крыма Светлана Шабельникова, в 2026—2028 годах на отлов и содержание бездомных животных муниципальным образованиям выделят 94 952 406 рублей. В 2026 году на эти задачи предусмотрено 35 888 822 рубля, а в 2027 и 2028 годах — по 29 531 792 рубля в год. Эти средства обеспечат ежегодный отлов, стерилизацию и вакцинацию примерно 4 323 бездомных животных.