Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 94 миллионов рублей выделят на помощь бездомным животным в Крыму

За счет этих средств планируется проводить отлов, стерилизацию и вакцинацию.

Источник: Комсомольская правда

В проекте бюджета Республики Крым на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов предусмотрено значительное финансирование программ, направленных на помощь бездомными животными.

Как сообщила председатель комитета по экологии и природным ресурсам, депутат Государственного Совета Крыма Светлана Шабельникова, в 2026—2028 годах на отлов и содержание бездомных животных муниципальным образованиям выделят 94 952 406 рублей. В 2026 году на эти задачи предусмотрено 35 888 822 рубля, а в 2027 и 2028 годах — по 29 531 792 рубля в год. Эти средства обеспечат ежегодный отлов, стерилизацию и вакцинацию примерно 4 323 бездомных животных.

Бюджетные средства в том числе будут выделены и на содержание государственных приютов для животных в Сакском районе и Симферополе. Деньги покроют расходы на оплату коммунальных услуг, расширение и благоустройство приютов, содержание животных и установку систем видеонаблюдения.