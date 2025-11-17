Польша открыла два КПП на границе с Беларусью. История вопроса

Они начали работу в ночь на понедельник, при этом регистрация в электронной очереди и оформление документов стартовали еще в воскресенье вечером.
Согласно распоряжению главы МВД Польши, через КПП «Кузница-Белостоцкая» разрешено движение легкового транспорта (автобусов это решение не коснулось). А через «Бобровники» границу теперь могут пересекать как легковые автомобили и автобусы, так и грузовики из стран ЕС и стран, входящих в шенгенскую зону. До того как они были закрыты, через них ежегодно следовало около 2 млн физических лиц и свыше 4 млн транспортных средств.
Как заявили в Варшаве, Польша пошла на этот шаг в связи с экономическими потребностями приграничья и со стабилизацией миграционного кризиса на границе. «Количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы сократилось, а следовательно, снизилась и агрессия по отношению к патрулям. Еще несколько недель назад ежедневно фиксировалось до 100 попыток. Сейчас обычно это около десятка», — отметили в МВД Польши.
О предстоящем открытии двух КПП премьер-министр Польши Дональд Туск заявил еще в конце октября. При этом он уточнил, что это делается лишь в интересах поляков, и об открытии границы речи не идет. Однако для принятия окончательного решения Варшава хотела согласовать свои действия с Вильнюсом.
Минск приветствовал принятое Варшавой решение и призвал другие европейские страны «проявить такой же подход». По мнению представителя МИД Беларуси Руслана Варанкова, это первый шаг к развитию двустороннего взаимодействия. Нынешняя ситуация с закрытыми границами не отвечает интересам ни Беларуси, ни ЕС. «Это решение окажет положительное влияние прежде всего на приграничную торговлю», — добавил он.
До сегодняшнего дня на границе Польши и Беларуси функционировало только два КПП (из шести). Через пункт «Брест — Тересполь» осуществлялось движение легкового транспорта, через «Козловичи — Кукурыки» — грузового.
Стоит отметить, что в то время, как Варшава приняла решение открыть КПП, Вильнюс, наоборот, постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября. Решение было принято на фоне истории с шарами, которые использовали контрабандисты для переправки сигарет через границу. И именно из-за этого Польша отложила открытие КПП почти на месяц.