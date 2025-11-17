Польша открыла два КПП на границе с Беларусью. История вопроса

Согласно распоряжению главы МВД Польши, через КПП «Кузница-Белостоцкая» разрешено движение легкового транспорта (автобусов это решение не коснулось). А через «Бобровники» границу теперь могут пересекать как легковые автомобили и автобусы, так и грузовики из стран ЕС и стран, входящих в шенгенскую зону. До того как они были закрыты, через них ежегодно следовало около 2 млн физических лиц и свыше 4 млн транспортных средств.