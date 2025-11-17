Ричмонд
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах

Нейросеть «Городовой» начала выявлять наледь и снег на крышах в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Нейросеть «Городовой» начинает выявлять наледь и снег на крышах нежилых зданий в Санкт-Петербурге, при фиксации нарушения собственнику назначат штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщила государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

«Требование в автоматическом режиме проконтролируют 8 мобильных нейросетевых комплексов “Городовой”. С выпадением осадков в них включили функцию по выявлению наледи и снежных шапок на кровлях нежилых зданий. При фиксации нарушения собственнику назначается штраф в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Распознавать сосульки на крышах искусственный интеллект специалисты ГАТИ научили в конце прошлого зимнего сезона. За непродолжительное время применения система выявила проблемы с содержанием имущества у 21 собственника, назначив в общей сложности штрафы на 2,1 миллиона рублей.

ГАТИ рекомендует всем собственникам нежилых зданий и объектов контролировать чистоту кровли и не допускать образование наледи.