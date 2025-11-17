Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москаленскую ЦРБ Омской области возглавил новый руководитель

Екатерина Тилелюева перешла в районную больницу после работы заведующей поликлиникой.

Источник: Комсомольская правда

С сегодняшнего дня, 17 ноября, Москаленскую центральную райбольницу возглавляет Екатерина Тилелюева. Руководителя представили коллективу во время визита министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова.

в минздраве региона уточнили, что новый главврач работает в сфере медицины с 2009 года. По специальности Тилелюева является врачом-травматологом. Непосредственно перед назначением на должность в ЦРБ занимала пост заведующей районной поликлиникой.

Ранее «КП Омск» сообщила, что к управлению «ТГК-11» приступил Дмитрий Бондарь.