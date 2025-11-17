В Москаленскую ЦРБ Омской области возглавил новый руководитель

С сегодняшнего дня, 17 ноября, Москаленскую центральную райбольницу возглавляет Екатерина Тилелюева. Руководителя представили коллективу во время визита министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова.
в минздраве региона уточнили, что новый главврач работает в сфере медицины с 2009 года. По специальности Тилелюева является врачом-травматологом. Непосредственно перед назначением на должность в ЦРБ занимала пост заведующей районной поликлиникой.
