Из Польши в Калининград запускают дополнительные автобусы

Польский перевозчик запускает дополнительные автобусные рейсы до Калининграда. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.
Речь идёт про международный маршрут № 1337, который курсирует до Варшавы. Из польской столицы автобусы поедут 17, 19, 26 ноября, а также 2 декабря с отправлением в 21:30. Из Калининграда — в 22:00 18 и 25 ноября и 2 декабря.
Транспорт будет проезжать через пункт пропуска Багратионовск — Безледы. Стоимость проезда в одну сторону — 6 тысяч рублей.
19 декабря также пустят рейс в Калининград из Бремена. Автобус проследует через Берлин, Магдебург, Ганновер, Гамбург. Добраться до конечной точки обойдётся в 13 900 рублей.