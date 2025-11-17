В Екатеринбурге торговая сеть игнорирует запрет на продажу поддельного масла

Сливочное масло высшего сорта производит ИП Файзуллина в Пермском крае. При проверке оказалось, что в продукт включены жиры немолочного происхождения. Товар обнаружили в магазинах «Монетка» 23 октября, после чего владельцу сети вынесли представление об изъятии товара, но информации о принятых мерах нет до сих пор.