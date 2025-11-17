Раскрыта столетняя тайна серебряного альбома князя Голицына

В коллекции Березниковского музея имени И. Ф. Коновалова уже почти 100 лет хранится замечательный образец ювелирного искусства — альбом князя Голицына. История этого экспоната тоже замечательная.
В 1926 — 1927 годах будущий директор музея Иван Фёдорович Коновалов работал в Окрпрофбюро г. Кудымкара, где вел культурно-просветительную работу в клубе, библиотеке, газете. В 1928 году Коновалов переезжает в Усолье, где его, как опытного «просветителя», направляют организовывать ликбезы в деревни Усть-Лёнвенского района, а в январе 1929 года делегируют в Москву на 2-й Всесоюзный съезд общества «Долой неграмотность».
Здесь, в Москве, с ним произошёл судьбоносный случай, повлиявший впоследствии на всю жизнь: Иван Фёдорович случайно узнал, что в музейном фонде отделения Главнауки хранится альбом 1880 года с фотографиями Пермского имения князей Голицыных. С просьбой о передаче альбома для Усольского музея Коновалов обратился к заместителю Наркома просвещения РСФСР Надежде Константиновне Крупской и по её личному указанию получил ценный (1500 ₽) экспонат. С этого времени находить «ценные» экспонаты для музея стало для Ивана Фёдоровича «увлекательной привычкой»1.
Сегодня фотоальбом «Виды московских, нижегородских и пермских владений князя Сергея Михайловича Голицына», — замечательный памятник русского ювелирного искусства и исторический источник, дающий широкую панораму видов горнозаводского Прикамья, хранится в экспозиции Березниковского музея и является одним из его раритетов. Несмотря на изученность экспоната и даже профессиональную реставрацию, проведенную в 2010 году, альбом хранит еще ряд загадок. Среди них, например, имена людей, чьи портреты собраны на последней странице альбома. Традиционно считается, что это управляющие имений и предприятий Голицына, но увы — их имена — загадка, которую, возможно решит сканирование альбома современными способами — вероятно, фамилии этих людей есть в овалах под фото, а, может быть, и на обороте фотографий.
Вторая, и более очевидная загадка — какому событию приурочен подарочный альбом. В одной из публикаций об альбоме говорится: «Пока остается загадкой, к какому событию было приурочено создание альбома, и чем особенным отмечен день 5 июля 1880 года. Это — предмет будущих исследований жизни и деятельности Голицыных на Пермской земле»2.
Исследователи подробно изучили биографию князя, примеряли даты его бракосочетаний (Голицын был женат 4 раза), рождение детей, открытие заводов, больниц, музея, библиотек, школ, памятников, храмов, построенных на средства князя, российских и зарубежных выставок, которые он курировал. Сверялись с официальными документами о награждении Голицына орденами российскими и зарубежными, присвоении ему очередного чина… Ничего не подходило, но чем больше узнавали о князе Голицыне, чье имя теряется в череде других представителей этой фамилии, тем больше удивлялись — как много он успел за свою обычную по-человеческим меркам жизнь.
А разгадка оказалась достаточно проста. И привело к ней исследование совсем другой стороны деятельности С. М. Голицына, о которой писала «Родина» — благотворительности князя. Подольский исследователь Александр Семенихин, занимающийся изучением истории деятельности князя Голицына как церковного старосты и ктитора храма Знамения в Дубровицах, обнаружил документ, в котором, помимо прочего, упоминается о выдаче наградных (денежных премий) крестьянам села Дубровицы. Там то и фигурирует искомая много лет дата — 5 июля — День тезоименитства князя Сергея Михайловича Голицына, крещенного в честь святого Сергия Радонежского.
Хранитель музея в Березниках Нина Нечепуренко подтвердила «Родине», что гипотеза об именинах также рассматривалась, так как дата 5 июля — близкая к дню рождения С. М. Голицына — он появился на свет 5 июня 1843 года в Париже. Теперь эта версия получила документальное подтверждение.
А ведь и правда — в те годы именины для людей верующих были даже более важным праздником, чем привычный нам сейчас день рождения. В документе том, кстати, говорится, что в день именин князя он одаривал прихожан храма, в котором был старостой. В 1911 и 1912 Голицын раздал в день 5 июля жителям села 618 рублей и 618 рублей 50 копеек соответственно. Князь был щедр, но предприимчив — на счету у него была каждая копейка и все доходы и расходы фиксировались в книгах в каждом из множества имений, ему принадлежащих.
Перегородчатая эмаль и шрифт из литого серебра
Хранители музея подробно описали экспонат: Альбом этот — с форзацем, обтянутый муаром, и золотым обрезом — преподнесен «Его сиятельству князю Сергею Михайловичу Голицыну», как гласит эмалевая вязь на серебряной ленте, вплетенной в чеканный лавровый венок, обрамляющий родовой княжеский герб. На концах ленты эмалевая же подпись: «Признательные служащие».
Крышки альбома обшиты черным деревом и оправлены в серебро. Оправа создана в Москве. Памятная дата «5 июля 1880 года» (надпись выполнена литыми серебряными буквами на верхней крышке, украшенной цветными эмалями). Ее сделали по рисунку архитектора Поздеева на фабрике золотых и серебряных изделий Павла Акимовича Овчинникова (1830−1888), о чем свидетельствует клеймо, хорошо известное исследователям русского прикладного искусства. Имени или инициалов самого Овчинникова на оправе нет: очевидно, над ней трудились потомки Павла Акимовича (дело отца на его фабрике продолжали сыновья Михаил, Александр, Павел и Николай).
Павел Акимович Овчинников (1830−1888) — основатель знаменитой фирмы, ставшей гордостью отечественного ювелирного искусства. Изделия Павла Овчинникова, одного из основоположников школы русского золотого и серебряного дела периода царствований Александра II, Александра III и Николая II, занимают в музейном собрании особое место. Фирма была гордостью отечественного искусства, ее произведения демонстрировались на всероссийских и всемирных выставках, эксперты отмечали их высшими наградами за истинно национальные, оригинальные художественные формы, утверждающие лидерство русского ювелирного искусства3.
Фабрика П. А. Овчинникова, основанная в 1853 году, вскоре стала, наряду с фабриками Сазикова, Хлебникова, Фаберже, Морозова, Грачева, одной из самых крупных ювелирных фирм России, специализирующихся на изготовлении эмалевых изделий. В 1881 году у Овчинникова работало 300 человек. В 1882 Павел Акимович получил звание придворного поставщика. Именно мастерами его фирмы была возрождена древняя техника перегородчатий эмали.
Оправа Голицынского альбома представляет собой превосходное произведение прикладного искусства. Глухие (непрозрачные) эмали по чеканному флоральному орнаменту рамки дополняются эффектными розетками, накладными наугольными украшениями в виде виноградной грозди в волютах, гирляндах и сиянии. Рамка обведена валиком с растительным орнаментом, выполненном в технике эмали по чеканке.
Эмалевые надписи «Москва» и «Пермь» франкируют украшения в виде пирамидок, выполненных в технике перегородчатой эмали. В изображении родового герба, являющегося центром композиции, верхняя часть щита, так называемая «литовская погонь», воплощает совершенство техники расписной эмали.
Открывают альбом фотографии главного и бокового фасадов московского дома князя С. М. Голицына, а также его нижегородского дома, завершает — фотомонтаж из овальных портретов служащих князя, к сожалению, не подписанных.
Снимки горнозаводского Прикамья сделаны мастерам московской фотографии Н. И. Борисова. Их 88; они наклеены на картонные листы, обтянутые белой бумагой, и представляют собой виды владений Голицыных в Нытве и Пашие, живописных горных берегов рек Чусовой и Усть-Вильвы, строящегося Чусовского завода, села Новое Усолье, ленвенских соляных промыслов.
1. Варнакова О. «Хранители исторической памяти», Березники, 2015 г.2. О. Н. Варнакова, С. В. Воронин, Л. Ф. Коржавкина, Г. И. Веревкин «О Березниковском историко-художественном музее имени И. Ф. Коновалова, его экспонатах, а также о связанных с ними личностях и событиях». Московский журнал. 2008. № 6.3. Смородинова, Г. Г. Произведения Фирмы Овчинникова в собрании Исторического музея: альбом-каталог. М., 2016.