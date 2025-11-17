Раскрыта столетняя тайна серебряного альбома князя Голицына

А ведь и правда — в те годы именины для людей верующих были даже более важным праздником, чем привычный нам сейчас день рождения. В документе том, кстати, говорится, что в день именин князя он одаривал прихожан храма, в котором был старостой. В 1911 и 1912 Голицын раздал в день 5 июля жителям села 618 рублей и 618 рублей 50 копеек соответственно. Князь был щедр, но предприимчив — на счету у него была каждая копейка и все доходы и расходы фиксировались в книгах в каждом из множества имений, ему принадлежащих.