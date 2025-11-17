Куда поехать на природу в Ростовской области: 7 уникальных мест

Первым маршрутом в списке будет горный лес и олени у ДонЛесХоза. Ключевые координаты — окрестности деревни ДонЛесХоз. Ростовчан, отправившихся на природу, будет ждать смешанный лес с хвойно-лиственной породой. Именно там расположен удивительный олений заказник. В самом лесу находится множество родников: воду можно использовать для пищи, а вот пить нужно осторожно. Соль и минералы, содержащиеся в ней, не всем придутся по вкусу. Это место отлично подходит для прогулок, наблюдений за животными и спокойного отдыха на фоне живописной тишины.