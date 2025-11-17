Ричмонд
Куда поехать на природу в Ростовской области: 7 уникальных мест

Последние две недели ноября в Ростове будет теплая и сухая погода, которая так и шепчет «пора на природу». Уже скоро небо затянут декабрьские тучи, поэтому пока есть возможность, нужно успеть отдохнуть телом и душой.

Источник: Городской репортер

Организатор туристических маршрутов Ратибор Крупин рассказал корреспонденту портала «Городской репортер», где можно отдохнуть в ноябре в Ростовской области.

Сам себя Ратибор называет скорее энтузиастом-любителем, нежели экспертом. Чуть боле трех лет назад он начал выбираться на природу с палатками, а после даже покорил Эльбрус. У него скопилось большое количество лишнего инвентаря, в следствии чего он стал звать с собой еще людей.

Все началось с небольших туров по 5−10 человек для всех желающих, а уже потом переросло в сообщество «Мобилизация сурикатов», где каждый может записаться в определенный тур и поехать на природу в команде профессионалов.

Горный лес и олени у ДонСельХоза

Первым маршрутом в списке будет горный лес и олени у ДонЛесХоза. Ключевые координаты — окрестности деревни ДонЛесХоз. Ростовчан, отправившихся на природу, будет ждать смешанный лес с хвойно-лиственной породой. Именно там расположен удивительный олений заказник. В самом лесу находится множество родников: воду можно использовать для пищи, а вот пить нужно осторожно. Соль и минералы, содержащиеся в ней, не всем придутся по вкусу. Это место отлично подходит для прогулок, наблюдений за животными и спокойного отдыха на фоне живописной тишины.

Прохоровские скалы и аромат чабреца

Второй маршрут — Прохоровские скалы и аромат чабреца. Ближайшая зона к населенному пункту Горный. Путь займет несколько дней. Ключевые координаты — окрестности Прохоровки. В селе Прохоровка раскинулись скалы и прекрасные горные маршруты, любимые альпинистами. На склонах растет чабрец, дарящий цитрусо-хвойный аромат — редкость, которая придает чаю особую ноту. Прохоровка известна маршрутами и близостью к природным угодьям вдоль рек и холмов области.

Сплав по Дону

Третий маршрут — сплав по Дону. Целых 10 дней незабываемых эмоций. Сплав по Дону начинается вблизи стык рек Дон и Медной. Примерное продолжение вдоль течения до района Семикаракора. Пороги, живописные берега, и ночевки под звездами. Подходит для опытных сплавщиков и тех, кто хочет ощутить дыхание рек Ростовской области.

Родионово-Несветайская зона

Четвертый маршрут — Родионово-Несветайская зона, лагерь у воды. Недалеко от поселка Родионово-Несветайская можно раскинуть лагерь на берегу реки. С собой можно взять сап-борды, палатки и хорошее настроение, чтобы наслаждаться природой. Важен настрой: самое красивое место может потерять шарм без дружной компании.

Ратибор Крупин делится еще несколькими короткими маршрутами для любителей загородного отдыха:

— Семикаракорская крепость и ее окрестности: исторический маршрут с природными пейзажами и знакомством с местной культурой. Координаты крепости Демерджий: примерно 47.9210 N, 39.6420 E.

— Усть-Донская заповедная зона: хвойно-лиственные леса и река Дон, подходящие для каяков и треккинга. Координаты начала маршрутов: примерно 48.2 N, 39.2 E.

— Михайловский заповедник и окрестности: ландшафты с ковыльными лугами и редкими видами птиц. Координаты заповедника: примерно 49.0330 N, 39.8500 E.