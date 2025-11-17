Предпринимателям Петропавловска-Камчатского расскажут о создании сайта

Тренинг на тему «Основы создания сайта на конструкторе» пройдет в центре «Мой бизнес» в Петропавловске-Камчатском 22 ноября. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре.
Слушатели познакомятся с базовым функционалом конструктора для разработки сайтов и узнают, как создать главную страницу. Также эксперты расскажут, как настроить меню и SEO, привязать форму обратной связи, зарегистрировать домен и многое другое.
Участие в тренинге бесплатное, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Более подробную информацию о мероприятии можно получить, позвонив по телефонам: +7 (415) 220−28−00, +7 (415) 220−68−00.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.