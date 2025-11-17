Ричмонд
Теплосети Петербурга запустили чат-бот в Telegram для передачи показаний

Виртуальный помощник также умеет передавать данные о проблемах и рассказывать о работе компаний.

Источник: Комсомольская правда

Компании «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга» представили нового виртуального помощника для жителей города. Чат-бот по имени Веня, получивший мультяшное воплощение вентиля, начал работу в мессенджере Telegram.

Сервис призван упростить взаимодействие петербуржцев с теплоснабжающими организациями. С помощью бота абоненты могут передавать показания счетчиков тепла и горячей воды, сообщать о происшествиях на теплосетях, таких как парение или протечки, а также получать актуальную информацию о работе компаний.

— Новый сервис облегчит взаимодействие с теплоснабжающими организациями для абонентов, — отметили в пресс-службе ТЭК.

Чат-бот также предоставляет контакты подразделений и справочную информацию для потребителей. Веня уже доступен пользователям Telegram и работает в круглосуточном режиме.