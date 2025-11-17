В школе города Белинского Пензенской области открыли агротехкласс

Агротехнологический класс оборудовали в школе города Белинского Пензенской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Белинского района.
По направлению «Пищевая промышленность» уже обучаются 52 школьника. Они углубленно изучают предметы аграрного профиля и знакомятся с работой предприятий АПК.
Учебный кабинет разделен на две зоны: теоретическую и практическую. Теоретическая оснащена новой мебелью, интерактивной доской, телевизором и цифровой техникой. В практической установлен кухонный гарнитур и оборудование для пищевой промышленности.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.