Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе города Белинского Пензенской области открыли агротехкласс

В нем пищевую промышленность осваивают уже 52 человека.

Агротехнологический класс оборудовали в школе города Белинского Пензенской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Белинского района.

По направлению «Пищевая промышленность» уже обучаются 52 школьника. Они углубленно изучают предметы аграрного профиля и знакомятся с работой предприятий АПК.

Учебный кабинет разделен на две зоны: теоретическую и практическую. Теоретическая оснащена новой мебелью, интерактивной доской, телевизором и цифровой техникой. В практической установлен кухонный гарнитур и оборудование для пищевой промышленности.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.