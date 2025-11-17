В Новосибирске завершили капитальный ремонт школ 2024−2025 годов

В рамках двухлетней программы в Новосибирске обновили 21 образовательное учреждение. Школу № 77 на улице Ереванской сдали с опережением графика ещё в прошлом году, а к 1 сентября 2025 года ремонт завершили в шестнадцати школах. Об этом сообщает Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.