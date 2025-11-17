Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске завершили капитальный ремонт школ 2024−2025 годов

Программа реализована в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» на сумму 2,7 млрд рублей.

Источник: Соцсети

В рамках двухлетней программы в Новосибирске обновили 21 образовательное учреждение. Школу № 77 на улице Ереванской сдали с опережением графика ещё в прошлом году, а к 1 сентября 2025 года ремонт завершили в шестнадцати школах. Об этом сообщает Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В ноябре работы завершили еще на четырех объектах: школа № 36 в Дзержинском районе, Лицей информационных технологий в Кировском, Технический лицей № 128 в Первомайском и гимназия № 16 в Ленинском районе. В зданиях обновили классы, спортзалы, столовые и инженерные сети.

Программа реализована в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» на сумму 2,7 млрд рублей.