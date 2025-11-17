В Новосибирске завершили капитальный ремонт школ 2024−2025 годов

В рамках двухлетней программы в Новосибирске обновили 21 образовательное учреждение. Школу № 77 на улице Ереванской сдали с опережением графика ещё в прошлом году, а к 1 сентября 2025 года ремонт завершили в шестнадцати школах. Об этом сообщает Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В ноябре работы завершили еще на четырех объектах: школа № 36 в Дзержинском районе, Лицей информационных технологий в Кировском, Технический лицей № 128 в Первомайском и гимназия № 16 в Ленинском районе. В зданиях обновили классы, спортзалы, столовые и инженерные сети.
Программа реализована в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» на сумму 2,7 млрд рублей.