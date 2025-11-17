Депутаты Заксобрания Иркутской области проверят доступность почтовой связи

— Сейчас мы видим современный павильон с необходимым оборудованием, где тепло и все очень эргономично устроено, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. — Это позволит бесперебойно оказывать жителям услуги почты. Совместно с депутатами и региональным руководителем «Почты России» посетим еще несколько объектов. Тему работы «Почты России» депутаты и дальше будут держать на парламентском контроле.