Депутаты Заксобрания Иркутской области проверят доступность почтовой связи

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области отправились в рабочую поездку по региону. Основная цель — проверить доступность и качество услуг почтовой связи.
Первая остановка — в селе Мальта Усольского района. Здесь открылось новое почтовое отделение в быстровозводимом модульном здании. Таким образом удалось решить проблему местных жителей, которые были вынуждены ездить на почту в соседний поселок Белореченский, поскольку старое здание отделения уже нельзя было использовать. В новом отделении созданы комфортные условия для посетителей и сотрудников. В настоящий момент идет доукомплектация штата.
— Сейчас мы видим современный павильон с необходимым оборудованием, где тепло и все очень эргономично устроено, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. — Это позволит бесперебойно оказывать жителям услуги почты. Совместно с депутатами и региональным руководителем «Почты России» посетим еще несколько объектов. Тему работы «Почты России» депутаты и дальше будут держать на парламентском контроле.
Парламентарии планируют посетить еще несколько почтовых отделений в небольших населенных пунктах Зиминского района, а также проведут совещание, посвященное доступности этого вида связи.