Европейская программа по производству истребителей оказалась под угрозой

Причиной этого стали разногласия, возникшие между двумя компаниями — Airbus и Dassault Aviation.
«Лента.ру» сообщает, что стороны разошлись во мнениях «относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения».
В рамках поиска компромиссного решения Париж и Берлин обсуждают возможность сохранения только части проекта, связанной с развертыванием облачной системы. Она обеспечит интеграцию истребителей с радарами, беспилотниками, а также наземными и морскими системами управления.
Участникам проекта необходимо принять окончательное решение о производстве самолета до конца 2025 года. Однако, как считают многие эксперты, момент для урегулирования споров между Airbus и Dassault упущен.