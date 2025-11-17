Ричмонд
Европейская программа по производству истребителей оказалась под угрозой

Совместная программа Франции и Германии по производству истребителей FCAS (Future Combat Air System) оказалась под угрозой срыва. По данным Financial Times, стороны могут приостановить реализацию проекта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Причиной этого стали разногласия, возникшие между двумя компаниями — Airbus и Dassault Aviation.

«Лента.ру» сообщает, что стороны разошлись во мнениях «относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения».

В рамках поиска компромиссного решения Париж и Берлин обсуждают возможность сохранения только части проекта, связанной с развертыванием облачной системы. Она обеспечит интеграцию истребителей с радарами, беспилотниками, а также наземными и морскими системами управления.

Участникам проекта необходимо принять окончательное решение о производстве самолета до конца 2025 года. Однако, как считают многие эксперты, момент для урегулирования споров между Airbus и Dassault упущен.

Ранее издание Politico сообщало, что в Европе нарастает беспокойство, связанное с программой перевооружения Германии. Амбиции Берлина стать доминирующей силой в ЕС вызывают серьезные опасения в Париже.