Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в этом году в Крыму появились на свет тройняшки

Малыши появились на свет с разницей в одну минуту 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Под конец года в Крыму произошло редкое событие: на свет появилась первая тройня. Родившихся малышей зарегистрировали в отделе ЗАГС Симферополя.

В Минюсте Крыма рассказали, что сразу три малыша с разницей в одну минуту родились 8 ноября у Ольги Брюзгиной. По словам молодой мамы, новость о появлении тройни стала для нее неожиданным сюрпризом. Двух мальчиков назвали Александр и Андрей, а девочку Мирра. В семье подрастает еще один ребенок — девятилетний Артем.

Рождение тройни в республике — редкость. В 2024 году появились на свет три пары тройняшек: в Армянске, Симферополе и Симферопольском районе.