Впервые в этом году в Крыму появились на свет тройняшки

Под конец года в Крыму произошло редкое событие: на свет появилась первая тройня. Родившихся малышей зарегистрировали в отделе ЗАГС Симферополя.
В Минюсте Крыма рассказали, что сразу три малыша с разницей в одну минуту родились 8 ноября у Ольги Брюзгиной. По словам молодой мамы, новость о появлении тройни стала для нее неожиданным сюрпризом. Двух мальчиков назвали Александр и Андрей, а девочку Мирра. В семье подрастает еще один ребенок — девятилетний Артем.
Рождение тройни в республике — редкость. В 2024 году появились на свет три пары тройняшек: в Армянске, Симферополе и Симферопольском районе.