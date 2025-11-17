Впервые в этом году в Крыму появились на свет тройняшки

В Минюсте Крыма рассказали, что сразу три малыша с разницей в одну минуту родились 8 ноября у Ольги Брюзгиной. По словам молодой мамы, новость о появлении тройни стала для нее неожиданным сюрпризом. Двух мальчиков назвали Александр и Андрей, а девочку Мирра. В семье подрастает еще один ребенок — девятилетний Артем.