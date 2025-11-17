Ричмонд
«Бриллиантовый» юбилей отметила супружеская пара из Новосибирска

Супруги Кычаковы прожили вместе 60 лет.

Источник: Комсомольская правда

Супружеская пара из Новосибирска отметила «бриллиантовый» юбилей. Анатолий и Антонина Кычаковы вместе уже 60 лет. Их историю любви и семейных отношений рассказали в управлении ЗАГС по Новосибирской области.

Будущие супруги познакомились ещё в 1963 году в Новосибирском электротехническом институте. Антонина училась на 3 курсе, а Анатолий приехал поступать в университет после службы в армии.

— После дискотеки, пара решила прогуляться. Прогулка оказалась длиною в жизнь. Это была любовь с первого взгляда, — рассказали в ЗАГСе.

За годы семейной жизни у пары появились: дочери — Лилия, Татьяна и сын Александр, а также 7 внуков и правнучка. Помимо этого оба супруга заслужили почетное звание Ветерана труда.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что парень сделал невероятно красивое предложение невесте на вокзале — с 51 розой, скрипкой и бальными танцорами.