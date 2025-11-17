Ричмонд
В Воронеже началась подготовка к сносу Центрального стадиона профсоюзов

В Воронеже начались приготовления к демонтажу Центрального стадиона профсоюзов, сообщили в облправительстве.

Источник: Российская газета

На этой неделе вокруг арены начнут устанавливать строительное ограждение. Оно должно защитить соседние здания и обеспечить безопасный проезд техники. Также с 17 ноября изменится схема движения на улицы Студенческой: участок от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского будет закрыт, а в обратную сторону введут одностороннее движение.

Демонтаж стадиона планируют завершить к апрелю 2026 года. Специалисты Фонда капремонта и компании-подрядчика обследовали близлежащие здания. К контролю подключат и независимых экспертов: они изучат состояние конструкций на всех этапах работ.

Ожидается, что демонтаж арены начнется в декабре этого года.

Начальная цена контракта по сносу составляет 272,2 миллиона рублей. Из них сам снос оценен в 239,2 миллиона, строительство билетной кассы — в 33,04 миллиона.

На новой арене домашние матчи будет проводить футбольный клуб «Факел», который пока принимает гостей на стадионе на улице Маршака. Его в свою очередь передадут под нужды вертикали клуба, прежде всего молодежных команд.