В Воронеже началась подготовка к сносу Центрального стадиона профсоюзов

На этой неделе вокруг арены начнут устанавливать строительное ограждение. Оно должно защитить соседние здания и обеспечить безопасный проезд техники. Также с 17 ноября изменится схема движения на улицы Студенческой: участок от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского будет закрыт, а в обратную сторону введут одностороннее движение.