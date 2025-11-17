Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Кудрявцев рассказал о ситуации с ливневой канализацией в Новосибирске

Проблема работы ливневой канализации в Новосибирске остается актуальной даже зимой.

Источник: Аргументы и факты

Проблема работы ливневой канализации в Новосибирске остается актуальной даже зимой из-за резких оттепелей, которые приводят к подтоплению дорог. Мэр Максим Кудрявцев в интервью «АиФ-Новосибирск» рассказал, как власти планируют решить эту проблему.

Градоначальник отметил, что в Новосибирске исторически не была построена единая централизованная система ливневой канализации, а существующие сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.

По словам Кудрявцева, при инвентаризации в коллекторах были обнаружены деревья, покрышки и бутылки, а некоторые трубы заилены на 100%.

«Первое, что надо сделать в городе Новосибирске — заставить работать ту часть ливневой канализации, которая построена», — подчеркнул мэр.

В 2024 году в рамках системной работы было прочищено около 6000 погонных метров канализационных сетей. На следующий год планируется значительно усилить эту работу с использованием специальной техники.

Кудрявцев также отметил, что строительство полноценной общегородской системы потребовало бы десятков миллиардов рублей. В качестве компенсирующих мер рассматриваются решения по обустройству газонов и клумб ниже уровня дорожного полотна для естественного отвода воды в грунт.

Мэр добавил, что горожане в ближайшее время увидят существенные улучшения ситуации с отводом ливневых вод на ряде городских территорий.