Мэр Кудрявцев рассказал о ситуации с ливневой канализацией в Новосибирске

Проблема работы ливневой канализации в Новосибирске остается актуальной даже зимой из-за резких оттепелей, которые приводят к подтоплению дорог. Мэр Максим Кудрявцев в интервью «АиФ-Новосибирск» рассказал, как власти планируют решить эту проблему.
Градоначальник отметил, что в Новосибирске исторически не была построена единая централизованная система ливневой канализации, а существующие сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.
По словам Кудрявцева, при инвентаризации в коллекторах были обнаружены деревья, покрышки и бутылки, а некоторые трубы заилены на 100%.
«Первое, что надо сделать в городе Новосибирске — заставить работать ту часть ливневой канализации, которая построена», — подчеркнул мэр.
В 2024 году в рамках системной работы было прочищено около 6000 погонных метров канализационных сетей. На следующий год планируется значительно усилить эту работу с использованием специальной техники.
Кудрявцев также отметил, что строительство полноценной общегородской системы потребовало бы десятков миллиардов рублей. В качестве компенсирующих мер рассматриваются решения по обустройству газонов и клумб ниже уровня дорожного полотна для естественного отвода воды в грунт.
Мэр добавил, что горожане в ближайшее время увидят существенные улучшения ситуации с отводом ливневых вод на ряде городских территорий.