Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми вечером 17 ноября для проведения испытаний закроют мост через Данилиху

Путепровод на улице Крисанова испытают 12 груженых самосвалов.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс сообщил о предстоящих испытаниях нового моста через Данилиху на участке ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Данилихинской. На это время движение по путепроводу полностью закроют.

Обследование и испытание моста через реку Данилиху под нагрузкой проведут 22:00 17 ноября до 06:00 18 ноября. В качестве нагрузки применят 12 загруженных самосвалов.

«Проведение испытаний необходимо для оценки всей конструкции, а также для работы трамваев. Трамваи в дальнейшем будут курсировать по мосту из Индустриального района в центр города», — пояснили в краевом ведомстве.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут поездок.