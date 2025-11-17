В Перми вечером 17 ноября для проведения испытаний закроют мост через Данилиху

Краевой Минтранс сообщил о предстоящих испытаниях нового моста через Данилиху на участке ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Данилихинской. На это время движение по путепроводу полностью закроют.
Обследование и испытание моста через реку Данилиху под нагрузкой проведут 22:00 17 ноября до 06:00 18 ноября. В качестве нагрузки применят 12 загруженных самосвалов.
«Проведение испытаний необходимо для оценки всей конструкции, а также для работы трамваев. Трамваи в дальнейшем будут курсировать по мосту из Индустриального района в центр города», — пояснили в краевом ведомстве.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут поездок.