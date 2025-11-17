Люди жалуются на вонь и грязь: в Казани у продавцов стихийных рынков начали изымать авто

«Мы неоднократно предупреждали о запрете несанкционированной торговли. Здесь, на Фучика, мы провели уже большую работу, даже высадили перед домом елки специально, чтобы нельзя было поставить киоски. У лиц, занимающихся несанкционированной торговлей, мы изымаем товар, который они смогут забрать только после оплаты административного штрафа. Также мы изымаем автомобиль как средство совершения правонарушения. Сейчас у нас появился новый инструмент — буквально две недели назад у нас появилась возможность вместе с товаром изымать также транспортное средство. И вот уже третий день ведется активная работа по борьбе со стихийными рынками», — рассказал Айрат Ахмадуллин.