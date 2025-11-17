Жители Ростова высказались о переносе срока реконструкции улицы Вавилова

Жители Ростова-на-Дону отреагировали на информацию о переносе срока завершения реконструкции улицы Вавилова. Активные обсуждения начались сразу же после публикации в соцсетях.
Комментарии оказались самыми разными. Одни выразили возмущение и признались, что расстроены из-за дополнительного ожидания. Другие, наоборот, не удивились корректировке проекта. Ростовчане надеются, что новый срок завершения работ — 30 мая 2026 год — будет окончательным.
Напомним, новые временные рамки озвучили накануне, а еще немного раньше об этом предупредили власти Ростова-на-Дону. Обновленный график уже ввели в работу. На данный момент объект готов на 64,3%. Стоимость проекта составляет 10,1 млрд рублей.
Добавим, изначально проезжую часть на улице Вавилова планировали должны расширить до четырех полос, также проектом предполагалось строительство транспортной развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Реконструкция проводится для увеличения пропускной способности проезжей части и улучшения доступности Суворовского микрорайона.