В поселке Оршанка в Марий Эл обновили территорию у обелиска

«Это наша святая обязанность — хранить память о подвиге предков и передавать ее из поколения в поколение. В год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Великой Победы такие обновленные мемориалы, как в Оршанке, приобретают еще большую значимость для всего народа. Это наша история, наша гордость и наша вечная благодарность», — добавили в ведомстве.