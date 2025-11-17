В поселке Оршанка в Марий Эл обновили территорию у обелиска

Территорию у обелиска Скорбящей матери в поселке Оршанка Республики Марий Эл благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Во время работ специалисты уложили новую тротуарную плитку, заменили ступени памятника и обновили освещение. Кроме того, там проложили газопровод к Вечному огню — символу памяти и благодарности.
«Это наша святая обязанность — хранить память о подвиге предков и передавать ее из поколения в поколение. В год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Великой Победы такие обновленные мемориалы, как в Оршанке, приобретают еще большую значимость для всего народа. Это наша история, наша гордость и наша вечная благодарность», — добавили в ведомстве.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.