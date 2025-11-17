Свердловская область подтвердила статус одного из самых пьющих регионов

Свердловская область остается в числе сильно пьющих регионов России. За год уральцы стали пить меньше, но из печального рейтинга выйти пока не получается. Об этом сообщает портал KU66.RU со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
С начала 2025 года жители Свердловской области в среднем в пересчете на год выпивали 10,76 литра чистого спирта. В период с февраля по июнь этот показатель превышал 11 литров, потом сократился до 10,50 литра. По России Свердловская область занимает 15 место, по УрФО — 1 место.
Сколько пьют в других регионах Уральского федерального округа:
Курганская область — 10,39 литра.
Челябинская область — 10,08 литра.
Ямал — 8,37 литра.
Тюменская область — 8,3 литра.
Югра — 6,9 литра.