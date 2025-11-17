Свердловская область подтвердила статус одного из самых пьющих регионов

С начала 2025 года жители Свердловской области в среднем в пересчете на год выпивали 10,76 литра чистого спирта. В период с февраля по июнь этот показатель превышал 11 литров, потом сократился до 10,50 литра. По России Свердловская область занимает 15 место, по УрФО — 1 место.