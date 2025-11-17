Зимой Казахстан ожидают «температурные качели» — Казгидромет

АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. В Казгидромет рассказали, какой будет погода в Казахстане предстоящей зимой и в начале весны.
На пресс-конференции синоптики озвучили прогноз с декабря 2025-го по февраль 2026 года, а также на март 2026-го.
«На большей части республики ожидается умеренно теплая, с количеством осадков в пределах климатической нормы. Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами. В течение зимнего периода предполагаются так называемые “температурные качели”, то есть часто оттепели будут сменятся волнами холода», — сообщили в Казгидромет.
В целом, декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков. Казахстанцев ожидают снег с метелями, штормовые ветры, а также гололед и туман. В отдельные дни возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя, мокрого снега.
"Наиболее интенсивная волна холода в декабре ожидается в конце первой декады — на севере, востоке и в центре страны ночью температура воздуха может понизиться до 23−28 мороза, днем до 13−18 мороза. Во второй и третьей декадах температурный фон ночью будет колебаться от 15−20 до 5−10 мороза, днем от слабоположительных 3 мороза — 2 тепла до 5−10 мороза, на востоке — в отдельные дни температура воздуха будет понижаться ночью до 25−35 мороза, днем до 15−20 мороза.
В январе температура воздуха предполагается около нормы на большей части территории страны. Количество осадков в январе ожидается около нормы — на большей части республики. И больше нормы — в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны.
Февраль и март 2026 года ожидаются теплыми, с умеренным количеством осадков, лишь в марте их может выпасть больше в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики.
Также Казгидромет предупредил о том, что в связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в снежном покрове будет образовываться ледяная корка. Это может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года, говорят синоптики.