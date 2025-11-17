Зимой Казахстан ожидают «температурные качели» — Казгидромет

"Наиболее интенсивная волна холода в декабре ожидается в конце первой декады — на севере, востоке и в центре страны ночью температура воздуха может понизиться до 23−28 мороза, днем до 13−18 мороза. Во второй и третьей декадах температурный фон ночью будет колебаться от 15−20 до 5−10 мороза, днем от слабоположительных 3 мороза — 2 тепла до 5−10 мороза, на востоке — в отдельные дни температура воздуха будет понижаться ночью до 25−35 мороза, днем до 15−20 мороза.