В Приморье направлено в суд дело о смерти мужчины в результате ссоры из-за пса

Уголовное дело касается инцидента, произошедшего в июне 2025 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд рассмотрит уголовное дело о смертельном нападении, спровоцированном спором из-за поведения собаки. Заместитель прокурора региона Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении 56-летнего жителя Уссурийска. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-службы прокуратуры Приморья.

«По версии следствия, в июне 2025 года на улице Набережная в селе Новокачалинск Ханкайского муниципального округа между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт. Поводом для него стало предположение фигуранта о жестоком обращении потерпевшего со своей собакой на фоне ее агрессивного и неконтролируемого поведения. Разыскав оппонента, обвиняемый сразу начал избиение, нанеся не менее 20 ударов руками и ногами, а также один удар стулом по голове и телу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе избиения он нанёс не менее 20 ударов руками и ногами, а также ударил стулом по голове и телу. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Дело направлено в Ханкайский районный суд для рассмотрения по существу.