В Приморье направлено в суд дело о смерти мужчины в результате ссоры из-за пса

«По версии следствия, в июне 2025 года на улице Набережная в селе Новокачалинск Ханкайского муниципального округа между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт. Поводом для него стало предположение фигуранта о жестоком обращении потерпевшего со своей собакой на фоне ее агрессивного и неконтролируемого поведения. Разыскав оппонента, обвиняемый сразу начал избиение, нанеся не менее 20 ударов руками и ногами, а также один удар стулом по голове и телу», — говорится в сообщении.