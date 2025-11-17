Сотрудники ГБР передали 17 правонарушителей в полицию Новосибирска

На следующий день, 15 ноября, к охраннику в жилом комплексе «Инские холмы» обратилась жительница дома на Большевистской. Она сообщила, что квартиранты не платят за аренду, но отказываются выезжать. На место вызвали бойцов ГБР-82, которые выселили двоих нарушителей. Хозяйке посоветовали передать их данные участковому.