Сотрудники ГБР передали 17 правонарушителей в полицию Новосибирска

За трое суток сотрудники частного агентства безопасности зафиксировали и пресекли более сотни правонарушений на вверенных им объектах в Новосибирске. Среди них — попытки краж и задержания неплательщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «ГВАРДИЯ».
14 ноября вечером в магазине на улице Российской задержали 50-летнего мужчину. Он пытался похитить алкоголь на сумму более тысячи рублей. Бойцы группы быстрого реагирования ГБР-80 передали его сотрудникам полиции в отдел «Советский».
На следующий день, 15 ноября, к охраннику в жилом комплексе «Инские холмы» обратилась жительница дома на Большевистской. Она сообщила, что квартиранты не платят за аренду, но отказываются выезжать. На место вызвали бойцов ГБР-82, которые выселили двоих нарушителей. Хозяйке посоветовали передать их данные участковому.
Утром 16 ноября в алкомаркете на улице Красина задержали мужчину, который неоднократно совершал там мелкие кражи. Несмотря на небольшой ущерб — 350 рублей, руководство магазина решило передать его полиции, что и было сделано силами ГБР-72. Всего за трое суток в полицию передали 17 правонарушителей.