В Омской области пенсионерка через суд взыскала алименты с сына

66-летняя жительница Исилькуля через суд добилась алиментов от своего сына. Женщина обратилась с иском, объяснив, что не работает, живёт только на пенсию и не может позволить себе необходимые лекарства. По её словам, после обязательных платежей денег не хватает даже на поддержание здоровья. Сын — её единственный ребёнок.