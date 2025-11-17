В Омской области пенсионерка через суд взыскала алименты с сына

66-летняя жительница Исилькуля через суд добилась алиментов от своего сына. Женщина обратилась с иском, объяснив, что не работает, живёт только на пенсию и не может позволить себе необходимые лекарства. По её словам, после обязательных платежей денег не хватает даже на поддержание здоровья. Сын — её единственный ребёнок.
В суде мужчина выступил против требований матери. Однако, изучив материалы дела, судья пришёл к выводу, что женщина действительно нуждается в дополнительной финансовой поддержке из-за возраста и заболеваний. Суд обязал сына ежемесячно выплачивать ей 10 тысяч рублей. Сумма будет индексироваться в соответствии с изменением прожиточного минимума.
Решение о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению. Пока оно не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба омских судов.
Суд напомнил, что по статье 87 Семейного кодекса РФ совершеннолетние трудоспособные дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей.