На улице Доватора в Липецке обновили кровлю и фасад многоквартирного дома

Кровлю и фасад многоквартирного дома № 2 на улице Доватора в Липецке отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
С помощью современных и долговечных металлокассет специалисты обшили торцевые стены здания. На крыше мастера демонтировали старое покрытие и уложили там новый кровельный ковер, который обеспечит качественную гидроизоляцию. Напомним, что в 2024 году в этом доме также улучшили инженерные системы. Все эти работы позволят повысить комфорт и безопасность жильцов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.