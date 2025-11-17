На улице Доватора в Липецке обновили кровлю и фасад многоквартирного дома

С помощью современных и долговечных металлокассет специалисты обшили торцевые стены здания. На крыше мастера демонтировали старое покрытие и уложили там новый кровельный ковер, который обеспечит качественную гидроизоляцию. Напомним, что в 2024 году в этом доме также улучшили инженерные системы. Все эти работы позволят повысить комфорт и безопасность жильцов.