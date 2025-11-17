В Омской области осудят троих мужчин за незаконную рубку леса на 30 млн рублей

По данным следствия, фигуранты убеждали жителей Омска и Омского района выдать им доверенности для заключения договоров купли-продажи леса для собственных нужд. Это происходило с мая 2022 по сентябрь 2023-го. После получения в лесничестве разрешений обвиняемые привлекли еще четверых человек, организовали незаконную рубку и распил деревьев в Знаменском районе.