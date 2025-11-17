Ричмонд
В Омской области осудят троих мужчин за незаконную рубку леса на 30 млн рублей

Арестовано имущество обвиняемых — пилорама стоимостью более 5,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей. Их обвинили в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Об этом ведомство сообщило 17 ноября.

По данным следствия, фигуранты убеждали жителей Омска и Омского района выдать им доверенности для заключения договоров купли-продажи леса для собственных нужд. Это происходило с мая 2022 по сентябрь 2023-го. После получения в лесничестве разрешений обвиняемые привлекли еще четверых человек, организовали незаконную рубку и распил деревьев в Знаменском районе.

Ущерб, причиненный Лесному фонду России, оценили почти в 30 млн рублей. Подсудимые не признали за вину. По ходатайству следствия был наложен арест на их имущество — здание пилорамы стоимостью более 5,4 млн рублей. Материалы дела направлены в Знаменский райсуд для рассмотрения.

