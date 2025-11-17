В поселке Васильево в Татарстане отремонтировали детский сад № 38

Детский сад № 38 имени Крупской в поселке Васильево Республики Татарстан, рассчитанный на 100 воспитанников, модернизировали в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Специалисты отремонтировали основное здание, пищеблок, прачечную и складское помещение. Также они обновили кровлю, фасад и входную группу, смонтировали внутренние инженерные сети. Учреждение оснастили современным оборудованием и мебелью.
Кроме того, преобразили и прилегающую территорию. Там обновили четыре веранды и детские игровые площадки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.