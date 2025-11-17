Ричмонд
В Новосибирской области усилят технический контроль за ремонтами соцобъектов

Поводом стала ситуация с обрушением потолка в больнице № 1.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ведомствам усилить инженерно-техническое сопровождение ремонтов социальных учреждений. Об этом он заявил на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам губернатора, самые крупные программы капремонтов ведут министерства здравоохранения и образования: в 2025 году в Минздраве ремонтировали 60 объектов, в Минобре — почти 40. Травников подчеркнул, что контроль за качеством работ должен быть таким же строгим, как при строительстве новых объектов.

Он напомнил о недавней ситуации в Детской городской клинической больнице № 1, где обрушился потолок:

— Явно в ходе тех работ было обеспечено недостаточное техническое, инженерное сопровождение, раз допустили такую ошибку, — отметил глава региона.

Губернатор поручил министрам и их заместителям проверить, как организовано сопровождение ремонтов всех масштабов, включая объекты областных и муниципальных программ. Он также обратился к главам районов:

— Мы помним примеры, когда при замене оконных рам в некоторых районах стены в школах выпадали — это тоже говорит о не очень качественной подготовке к ремонтным работам и их сопровождению.