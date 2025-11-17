Ушёл из жизни молдавский кинорежиссер Николай Гибу: Его любимой актрисой была Кларо Лучко, идеальной женщиной — супруга, писательница Зинаида Чиркова

Ушел из жизни великий человек, знаменитый кинорежиссер художественных и документальных фильмов, сценарист, автор книг, кинокритик, редактор, фольклорист и энциклопедист, Заслуженный деятель искусств Молдовы, лауреат национальных и международных кинофестивалей, один из основателей фестиваля «Киношок» Николай Гибу.
19 ноября ему исполнилось бы 89 лет.
В последние годы он редко выходил к людям, предпочитая творить на маленькой кухне, заваленной кипами книг. Но этот его кухонный мир гораздо объемнее и мощнее, чем все вместе взятое, находящееся вне зоны его творчества. Он говорил, что искал искомое и всегда находил…
Его любимой актрисой была Клара Лучко, которая снялась почти во всех его художественных фильмах. Его идеальной женщиной — супруга, писательница Зинаида Чиркова. Обе ждут его на небесах.
В последние годы жизни Николай Трофимович трудился над созданием энциклопедии «Сонеты Дуная». Успел выпустить два тома.
Фильмография режиссера, сценариста, публициста, автора книг и статей о молдавском кинематографе, включает как художественное, так и документальное кино. Среди художественных фильмов — «Девчонка с буксира», 1964; «Офицер запаса», 1971; «Зарубки на память», 1972; «Гнев», 1974; «Корень жизни», 1977; «Кодовое название “Южный гром”, 1980; “Найди на счастье подкову”, 1983; “Ваш специальный корреспондент”, 1987; “Игра в смерть, или Посторонний”, 1991; “Виновата ли я…”, 1992 и др.
Что касается документального кино, то Николай Гибу лишь пожимал плечами, слыша о том, как нынешняя молдавская либеральная власть «раскрывает» тайны репрессий…
Режиссер об этом рассказал еще в 80-х годах. Облазил всю Сибирь, поговорил с сотнями людей, осилил порог цензуры. Темой депортаций люди давно переболели, кому-то до сих пор недужно, но не надо ее постоянно ворошить. Нужно что-то и созидать.
Николай Гибу снял «Привет» из 1937, 1949 и… годов«, “Политзаключенный Р-586”, “Завоеватели Сибири”, “Над Молдовой безоблачное небо”, “50 лет после 37-го” и др. Как говорит сам режиссер, не нужно забывать и очень важную деталь — многие дети депортированных вернулись в родную гавань образованными людьми, с регалиями, научными степенями из не столь отдаленных территорий России. И созидали, оплодотворяли страну новизной, открытиями научными, своим талантом.
В его кинематографической обойме цикл фольклорных фильмов — «Царь Ирод», «Маланка», «Звезда Давида», «Лошдка» и др. Еще одна документальная ветвь — портреты, истории человеческих судеб: «Большаков», «Председатель», «Директор завода», «Ревизия», «Братья Москоленко», «Коммунист», «Инженер», «Судья», «Вера», «Секретарь райкома», «Новатор»
Царствия Небесного, Мастер!