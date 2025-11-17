Ученые создают цифровой двойник мозга в Новосибирске

Проект, завершение которого запланировано на 2027 год, может изменить подходы к нейрохирургическим операциям. Новая платформа, создаваемая на основе данных МРТ и ЭЭГ пациентов, позволит хирургам отрабатывать вмешательства в виртуальной среде.
«Это испытательный полигон, где можно смоделировать варианты операции и оценить их последствия», — пояснил старший преподаватель НГТУ НЭТИ Антон Пашков.
Пилотный запуск системы намечен на 2026 год. Первыми пациентами, для которых будет применяться разработка, станут люди с эпилепсией и опухолями мозга. Ученые подчеркивают, что программа не заменяет врача, а служит высокоточным инструментом для планирования операций.
