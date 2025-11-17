Ученые создают цифровой двойник мозга в Новосибирске

Пилотный запуск системы намечен на 2026 год. Первыми пациентами, для которых будет применяться разработка, станут люди с эпилепсией и опухолями мозга. Ученые подчеркивают, что программа не заменяет врача, а служит высокоточным инструментом для планирования операций.