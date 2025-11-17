Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые создают цифровой двойник мозга в Новосибирске

Новосибирские ученые приступили к разработке первой в России комплексной компьютерной модели человеческого мозга.

Источник: Freepik

Проект, завершение которого запланировано на 2027 год, может изменить подходы к нейрохирургическим операциям. Новая платформа, создаваемая на основе данных МРТ и ЭЭГ пациентов, позволит хирургам отрабатывать вмешательства в виртуальной среде.

«Это испытательный полигон, где можно смоделировать варианты операции и оценить их последствия», — пояснил старший преподаватель НГТУ НЭТИ Антон Пашков.

Пилотный запуск системы намечен на 2026 год. Первыми пациентами, для которых будет применяться разработка, станут люди с эпилепсией и опухолями мозга. Ученые подчеркивают, что программа не заменяет врача, а служит высокоточным инструментом для планирования операций.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что интеллектуальную кровать для рожениц разработали ученые в Новосибирске.