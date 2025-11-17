Сломанный автобус устроил затор на выезде к Бердскому шоссе

В Новосибирске на проспекте Строителей в районе выезда на Бердское шоссе сломанный автобус собрал длинную пробку. На это пожаловались местные жители в паблике «Сообщество Академгородка».
Судя по опубликованным кадрам, автобус встал прямо под ж/д переездом, заблокировав одну из полос для движения. По данным, 2ГИС на проспекте Строителей образовалась километровая пробка.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что массовое ДТП образовало пробку на Бердском шоссе в Новосибирске. Длина пробки достигла четырех километров.