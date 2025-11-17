Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сломанный автобус устроил затор на выезде к Бердскому шоссе

Автобус заблокировал одну полосу на проспекте Строителей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на проспекте Строителей в районе выезда на Бердское шоссе сломанный автобус собрал длинную пробку. На это пожаловались местные жители в паблике «Сообщество Академгородка».

Судя по опубликованным кадрам, автобус встал прямо под ж/д переездом, заблокировав одну из полос для движения. По данным, 2ГИС на проспекте Строителей образовалась километровая пробка.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что массовое ДТП образовало пробку на Бердском шоссе в Новосибирске. Длина пробки достигла четырех километров.