Власти обещают сделать коммунальные платежи в Ростовской области понятнее

Как отметил заместитель губернатора Владимир Ревенко, сейчас в сфере ЖКХ существует проблема с разрозненностью данных и неточностями в начислениях. Для исправления ситуации в министерстве ЖКХ создадут специальный отдел, который займется разработкой единой системы расчетов. Также в области появится центр мониторинга ресурсоснабжающих организаций по примеру Московской области. С 2026 года все коммунальные предприятия перейдут на новую систему отчетности.