Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти обещают сделать коммунальные платежи в Ростовской области понятнее

Власти Ростовской области планируют упростить и сделать более прозрачными платежи за коммунальные услуги.

Источник: Городской репортер

Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Как отметил заместитель губернатора Владимир Ревенко, сейчас в сфере ЖКХ существует проблема с разрозненностью данных и неточностями в начислениях. Для исправления ситуации в министерстве ЖКХ создадут специальный отдел, который займется разработкой единой системы расчетов. Также в области появится центр мониторинга ресурсоснабжающих организаций по примеру Московской области. С 2026 года все коммунальные предприятия перейдут на новую систему отчетности.

По словам властей, это поможет сделать финансовые потоки более прозрачными и улучшить качество обслуживания жителей.