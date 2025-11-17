Из-за изношенного состояния мост в Джанкойском районе Крыма перекрыли для автобусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава местной администрации Инна Федоренко.
Три моста находятся в крайне изношенном состоянии. На некоторых участках уже образовались трещины. Речь идет о сооружениях, которые ведут к селам Целинное, Мартыновка и Завет-Ленино. По последнему мосту прекращается движение пассажирских автобусов.
Федоренко рассказала, что идут обсуждения, касающиеся путей обхода этих маршрутов. Руководитель администрации добавила, что крымскому Минтрансу поручили выработать комплекс мер, принятых на недопущение чрезвычайных ситуаций.