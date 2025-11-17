Мост в Джанкойском районе Крыма перекрыли для автобусов

Три моста находятся в крайне изношенном состоянии. На некоторых участках уже образовались трещины. Речь идет о сооружениях, которые ведут к селам Целинное, Мартыновка и Завет-Ленино. По последнему мосту прекращается движение пассажирских автобусов.