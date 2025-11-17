В массовом ДТП в Башкирии погибли два человека: еще двое взрослых и ребенок госпитализированы

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии пострадавших в результате серьезного ДТП в Стерлибашевском районе. По его словам, шестеро пациентов были доставлены в ГКБ № 1 города Стерлитамака, трех из которых направили на амбулаторное лечение, а двое взрослых и один ребенок госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести, они получают все необходимое лечение.
Авария с участием автомобилей ВАЗ-2115, Toyota Camry и Audi A6 произошла в деревне Ибракаево вечером минувшей пятницы — 14 ноября. 76-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota Camry. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного авто.
Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия. Надзорное ведомство следит за ходом расследования.
