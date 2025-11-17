В массовом ДТП в Башкирии погибли два человека: еще двое взрослых и ребенок госпитализированы

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии пострадавших в результате серьезного ДТП в Стерлибашевском районе. По его словам, шестеро пациентов были доставлены в ГКБ № 1 города Стерлитамака, трех из которых направили на амбулаторное лечение, а двое взрослых и один ребенок госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести, они получают все необходимое лечение.