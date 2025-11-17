Ричмонд
В Воронежской области опровергли фейк об увеличении срока выхода на пенсию

Воронежцев пугают фейком об увеличении срока выхода на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев начали пугать сообщениями об увеличении срок выхода на пенсию на десять лет. Якобы такие предложения выдвигают в Госдуме. Информацию массово распространяют в телеграм-каналах. Власти назвали сообщения фейком.

На самом деле Госдума с таким предложением не выступала. А фейкометы исказили заявления члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Депутат говорила, что выход на пенсию позже дает возможность увеличить выплаты. Но не обязательно всем этому следовать.

— Срок выхода на пенсию продолжает регулироваться уже принятыми нормами, предложений о корректировке не звучало, — отмечают чиновники.