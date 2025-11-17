В Иркутской области ввели ограничения на трудовую деятельность для иностранцев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, который устанавливает на 2026 год ограничения для хозяйствующих субъектов при привлечении иностранцев, работающих на основании патентов. Запрет касается отдельных видов экономической деятельности.
Под ограничения попадают:
— оптовая торговля алкоголем;
— лесоводство и лесное хозяйство;
— производство лекарственных средств;
— оптовая торговля лесоматериалами и пищевыми продуктами;
— розничная торговля продуктами питания;
— пассажирские перевозки различного типа;
— геологоразведочные работы;
— экскурсионные услуги;
— образование и услуги по дневному уходу за детьми.
Работодателям предоставлен срок для приведения численности работников в соответствие с новыми правилами — до окончания действия ранее выданных патентов.
Для видов деятельности, не вошедших в список ограничений, за работодателями сохраняется ответственность за организацию размещения, проживания и социально-культурной адаптации иностранных работников, а также за их своевременный выезд из России после завершения трудовой деятельности.
