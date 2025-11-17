Ричмонд
СМИ рассказали об очередях из автовозов на российской границе

«Ъ»: очереди на ввоз автомобилей в Россию могут сохраниться в ноябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На российской границе скопились тысячи иностранных авто, эти очереди могут продолжиться до конца месяца, сообщает «Коммерсантъ».

«Очереди из импортных автомобилей на границе России, сформировавшиеся из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в ноябре», — говорится в публикации.

Отмечается, что на границах с Китаем и Казахстаном около четырех тысяч автовозов ожидают въезда.

Издание утверждает, что такая ситуация возникла из-за значительного увеличения объемов поставок в ожидании изменений в правилах расчета утилизационного сбора.

Накануне агентство «Автостат» сообщало, что в России 12 марок автомобилей поменяли свои цены с начала ноября.

Правительство России 1 ноября утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.

Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.