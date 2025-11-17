Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые за 15 лет: на станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

15 ноября в Уфе был побит двухлетний температурный рекорд.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 15 ноября, на метеостанции «Уфа-Дема» был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры воздуха для этой даты. Столбик термометра показал +8,1°C, что превышает предыдущий рекорд 2010 года, составлявший +6,8°C.

Недавно Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на начало недели, согласно которому жителей республики ожидают осадки и гололедица.

В понедельник, 17 ноября, прогнозируется гололедица и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от −3 до −8 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −13 градусов. Днем столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов.

Во вторник, 18 ноября, ожидаются мокрый снег и дождь. Ночная температура будет колебаться от −2 до −7 градусов, дневная — от +1 до +6 градусов.

В среду, 19 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедицу и западный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днем составит от −1 до +4 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.