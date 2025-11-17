В Крутинском районе назначили двух глав одновременно

В Крутинском районе после отставки главы Василия Киселева сложилась необычная ситуация с двумя руководителями. Рассказываем, почему часть открытых источников перепутали имена и фамилии начальников.
13 ноября было учреждено новое юридическое лицо — администрация Крутинского района Омской области, ее главой стал Александр Иванов, ранее возглавлявший Новокарасукское сельское поселение. Одновременно у прежней администрации Крутинского муниципального района, подлежащей ликвидации, значится исполняющий обязанности руководителя — первый заместитель Андраник Хачатрян. На официальной страница района в социальной сети «ВКонтакте» главой муниципалитета указан именно Александра Иванова.
Напомним, 7 ноября 2025 года депутаты Совета Крутинского района в присутствии губернатора Виталия Хоценко проголосовали за досрочное прекращение полномочий Василия Киселева. Чиновник занимал пост главы района 29 лет. Сразу же был избран новый руководитель — Александр Иванов первым главой муниципального округа.
