В Крутинском районе назначили двух глав одновременно

13 ноября было учреждено новое юридическое лицо — администрация Крутинского района Омской области, ее главой стал Александр Иванов, ранее возглавлявший Новокарасукское сельское поселение. Одновременно у прежней администрации Крутинского муниципального района, подлежащей ликвидации, значится исполняющий обязанности руководителя — первый заместитель Андраник Хачатрян. На официальной страница района в социальной сети «ВКонтакте» главой муниципалитета указан именно Александра Иванова.