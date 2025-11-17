Ричмонд
Том Круз получил «Оскар» за вклад в кинематограф

Американский актер Том Круз получил почетную премию Американской киноакадемии «Оскар» за вклад в кинематограф.

Источник: Legion-Media

Вместе с ним награду также получили актриса Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас. Помимо этого, певица и актриса Долли Партон получила гуманитарную премию имени Джина Хершолта за благотворительную деятельность.

— Дебби Аллен, Том Круз и Винн Томас получают почетные премии Академии в знак признания их выдающегося вклада в кинематограф, — сообщает пресс-служба премии в соцсети Х.

До этого Том Круз, выполнявший самостоятельно все трюки для фильма «Миссия невыполнима», оказался в Книге рекордов Гиннесса после съемок восьмой части фильма. Актер получил почетное звание «человека, совершившего наибольшее количество прыжков с горящим парашютом» — он сделал это 16 раз.

В марте состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар», учрежденная Американской академией кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом, по мнению критиков, стала картина Шона Бэйкера «Анора». Подробнее о победителях премии — в материале «Вечерней Москвы».